В топ городов с самыми высокими зарплатами учителей вошли 13 городов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В топ рейтинга российских городов по зарплатам учителей вошли 13 городов Поволжья, выяснили аналитики платформы hh.ru.

Лучшие зарплаты в ПФО предлагают в Саратове (49,9 тысячи, рост к 2023 году на 34 рубля), Уфе (47,8 тысячи, рост на 1,6 тысячи) и Кирове (47,7 тысячи, рост на 4,9 тысячи).

Казань (45 тысяч, рост на 541 рубль) в Поволжье только на 6-м месте.

Также в топ городов по оплате работы учителей вошли Ульяновск, Ижевск, Самара, Тольятти, Набережные Челны, Пермь, Нижний Новгород, Оренбург и Чебоксары.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиболее высоко работа учителям в России оплачивается в Москве (74 тысячи рублей, рост на 4,1 тысячи к 2023 году), в Сургуте (62,1 тысячи рублей, рост на 4,9 тысячи) и в Калуге (57,8 тысячи рублей, рост на 4,8 тысячи).

Напомним, Кабмин утвердил выделение более 30 млрд рублей на повышение зарплат учителей, врачей и ученых. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей — научных.

Галия Гарифуллина