Кабмин утвердил выделение более 30 млрд рублей на повышение зарплат учителей, врачей и ученых

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России утвердило выделение из федерального бюджета и резервного фонда более 30 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте Кабмина, речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей — научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей — учреждения культуры.

Из общей суммы более 25 млрд рублей поступит из резервного фонда правительства и свыше 5,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

Напомним, о выделении средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы премьер-министр России Михаил Мишустин говорил 31 августа. Он напомнил, что работа по повышению доходов учителей, медиков и ученых ведется по поручению президента России Владимира Путина. Глава правительства также обратил внимание, что с начала 2023 года «фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен».

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Максим Кокунин