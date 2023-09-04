Татарстан вошел в список регионов-лидеров по доле расходов населения на ЖКУ

По итогам 2022 года потребительские расходы российских семей выросли на 12,5%, одна из самых значительных статей их бюджета — оплата услуг ЖКХ. Однако доля этих затрат в структуре потребительских расходов в 2022 году незначительно снизилась, об этом сказано в исследовании «РИА Новости».

Татарстан по итогам прошлого года занял 22-е место среди российских регионов по доле затрат на жилищно-коммунальные хозяйство в потребительских расходах.

Так, в республике доля затрат на ЖКХ составила 9,1%. В годовом выражении она снизилась на 0,5 п. п. В среднем расходы на ЖКУ и топливо в месяц татарстанской семье обходятся в 4 214 рублей.

Расходы на ЖКХ для целей исследования включают затраты на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья.

Значение показателя в российских субъектах изменяется в диапазоне от 6,2% до 13,7%.

realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

Наименьшая же доля затрат на ЖКХ отмечается в Дагестане (6,2%). Также низкие значения фиксируются в Курской области и Севастополе (7%). Всего жители 48 регионов тратят на услуги ЖКХ не более 10% своих потребительских расходов, отмечают эксперты.

А вот самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и на Чукотке (13,4%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов России.

За январь — июль текущего года уровень собираемости платежей населения в среднем по Татарстану составил 98,6%. Это на 0,6% выше показателя прошлого года. Среднегодовой уровень составил 99,6%. Это выше, чем за аналогичный период 2022 года, на 0,7%.



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Илина Хакимова