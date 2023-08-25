За семь месяцев 2023 года в Татарстане выросла собираемость платежей за ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль текущего года уровень собираемости платежей населения в среднем по Татарстану составил 98,6%. Это на 0,6% выше показателя прошлого года, сообщил на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Среднегодовой уровень составил 99,6%. Это выше, чем за аналогичный период 2022 года, на 0,7%.

realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад в Минстрое говорили, что собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года составила 97,9%, или на 0,2% выше показателя прошлого года. Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в июне текущего года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 103,2%, снизившись на 1,8%.

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Айрат Назипов