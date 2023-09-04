Владимир Путин назвал генетику оружием разрушительной силы

Президент России Владимир Путин назвал генетику серьезным оружием, требующим внимательного отношения.



— Говорят, что те, кто будут обладать или выйдут на первые позиции в этой области, будут обладать оружием страшной разрушительной силы, — сказал глава государства в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер отметил: важно, чтобы позитивные начала, заложенные в этой науке, не превратились в угрозу для человечества.

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Маргарита Головатенко