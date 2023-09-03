Транспортная прокуратура проверит обстоятельства падения мотодельтаплана в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура начала проверку после падения мотодельтаплана в Сармановском районе Татарстана, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



По предварительным данным, мотодельтаплан упал около 07.10 поселка Сарманово. Пострадал пилот 1949 года рождения, его доставили в ЦРБ с травмами.

На место падения выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по Сармановскому району республики. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, в том числе законность осуществления полета и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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Маргарита Головатенко