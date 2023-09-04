Новости общества

02:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Американский экономист: страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на санкции

02:19, 04.09.2023
Американский экономист: страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на санкции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Многие страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на санкции, введенные против нее западными странами, заявил американский экономист Ричард Вольф.

— Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, — приводит RT его слова, сказанные в интервью youtube-каналу Dialogue Works.

Ричард Вольф указал на важное значение БРИКС: по его словам, организация из года в год увеличивает свое влияние на мировой арене.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также