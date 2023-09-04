Американский экономист: страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на санкции
Многие страны продолжили заключать сделки с Россией, несмотря на санкции, введенные против нее западными странами, заявил американский экономист Ричард Вольф.
— Именно поэтому она сумела сохранить свою экономику, — приводит RT его слова, сказанные в интервью youtube-каналу Dialogue Works.
Ричард Вольф указал на важное значение БРИКС: по его словам, организация из года в год увеличивает свое влияние на мировой арене.
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