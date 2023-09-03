Новак: Россия лидирует по добыче нефти и газа в мире

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа в мире, заявил российский вице-премьер Александр Новак в поздравлении работникам нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.



— Наша страна занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, — приводит его слова RT.

Он добавил, что у России есть развитая для транспортировки углеводородов инфраструктура.

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне подчеркивал, что республика — «один из основных нефтедобывающих центров страны»: за 80 лет в регионе было добыто 3,5 млрд тонн черного золота.



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Маргарита Головатенко