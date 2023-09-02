Рустам Минниханов: «Сегодня Татарстан — один из основных нефтедобывающих центров нашей страны»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжествах по случаю Дня нефтяника. Мероприятия традиционно прошли в Альметьевске, в центре города- на площади Ленина. «Сегодня Татарстан — один из основных нефтедобывающих центров нашей страны», заявил глава республики во время своего приветственного слова, отметив, что за 80 лет в регионе было добыто 3,5 млрд тонн «черного золота». Об этом сообщает его пресс-служба.

По слова Минниханова, сегодня за счет комплекса нефтегазовой промышленности формируется более 40% федерального бюджета.

— Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм позволяют работникам нефтегазовой промышленности добиваться самых амбициозных целей, обеспечивая растущие потребности страны в топливно-энергетических ресурсах. Это праздник сильных духом людей, которые занимаются трудным, но очень важным делом. Сегодня Татарстан — один из основных нефтедобывающих центров нашей страны. В этом году, отмечая День работников нефтяной и газовой промышленности, мы также празднуем 80-летие начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана. Огромный труд, мужество и верность делу позволили первопроходцам обеспечить добычу татарстанской нефти в годы Великой Отечественной войны. За эти годы из недр нашей республики было добыто 3,5 млрд тонн «черного золота». На протяжении нескольких десятилетий татарстанская нефть была основой для восстановления после военной экономики страны, высоких достижений науки и техники, развития образования и культуры, — сказал он.

В Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. Он был приурочен к 80-летию нефтедобычи в республике. В форуме приняли участие 180 компаний, представители 27 регионов России и пяти стран — Китая, Белоруссии, Узбекистана, Камеруна и Азербайджана. Также на мероприятии находились делегации из Турции, Казахстана, ОАЭ, Бахрейна, Экваториальной Гвинеи и других государств. Также в его рамках в Международном выставочном центре «Казань Экспо» прошла выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в российской нефтегазохимической индустрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин