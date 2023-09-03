«Росатом» предложил Белоруссии программу сотрудничества по атомным проектам

Директор странового офиса «Росатома» в Белоруссии Станислав Левицкий заявил, что госкорпорация предложила белорусским коллегам программу сотрудничества в области атомных проектов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В уполномоченные органы Республики Беларусь по дипломатическим каналам направлена разработанная Госкорпорацией Комплексная программа двустороннего сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов, которая уже находится на рассмотрении органов власти и ведомств, — сказал он.

По его словам, в рамках данной программы «Росатом» предлагает белорусской стороне вести последовательную работу в таких сферах, как развитие ядерной медицины, экологии, цифровизации. С белорусскими коллегами российская сторона будет совместно изучать возможность использования аддитивных технологий и композитных материалов, сказал он.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию Запада на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии:

— Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется, в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал он.

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Максим Кокунин