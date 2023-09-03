В Малайзии ждут роста турпотока из России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Малайзия в текущем году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бина Мохамеда.

— В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тысяч российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%. Но мы можем достигнуть больших цифр, я рассчитываю на 100 тысяч туристов в этом году, — сказал он.

Он отметил, что российских туристов ждут в Малайзии и считают их «наиболее приоритетными».

Напомним, в мае сообщалось, что Россия работает над отменой визового режима со странами исламского мира, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин