ТАСС: МВД проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации армии России

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, проверка организована из-за того, что Ахеджакова вышла на сцену в Бремене с украинским флагом. О проверке артистки попросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В обращении он упомянул опубликованное в интернете видео со спектакля «Мой внук Вениамин».

По мнению Бородина, таким действием артистка дискредитировала Россию. Так, он попросил проверить ее, лишить наград и почетных званий.

Напомним, еще в 2021 году Общественный совет при Министерстве культуры России сообщил о проведении слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин