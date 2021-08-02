Репертуар российских театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Фото: Максим Платонов (архив)

Общественный совет при Министерстве культуры России проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности. Об этом заявил председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов.

По его мнению, именно общественные структуры должны взять на себя роль «общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента», приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проверять репертуары начнут после того, как общественная организация «Офицеры России» пожаловалась Генпрокуратуре, мэрии Москвы и руководству «Современника» на постановку «Первый хлеб». В своем обращении они раскритиковали монолог героини Лии Ахеджаковой, которая ругалась матом над могилой прошедшего войну мужа, также они увидели «неприкрытую пропаганду однополой любви», поцелуй двух мужчин на сцене.

3 июля президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной Стратегии национальной безопасности России. В нем перечисляются основные стратегические приоритеты России, к которым относятся: сбережение народа РФ, защита традиционных российских нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование.

