Рустам Минниханов поучаствовал в открытии нового терминала аэропорта «Бегишево»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии нового терминала «В» в аэропорту Бегишево. Ожидается, что он сможет принимать до 1 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов рассказал, что строительство нового здания было необходимо в связи с растущим потоком пассажиров в аэропорту «Бегишево».

— Сегодня мы открываем новый терминал, который соответствует всем требованиям воздушного транспорта. Следующий этап — привести в порядок взлетную полосу. Это прекрасный аэропорт, который на 100% будет востребован. В этой зоне живут порядка 1 млн человек, — сказал он.

Масштабные работы по реконструкции в аэропорту стартовали в 2019 году. Площадь нового терминала — 8,5 тысячи квадратных метров. Пропускная способность составляет 200 пассажиров в час на вылет и еще столько же на прилет. В трехэтажном здании предусмотрено 2 выхода, 1 пункт досмотра (2 потока одновременно). Для удобства пассажиров новый терминал оборудован 1 экскалатором, 8 лифтами. Здание оснащено всеми удобствами: современной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, предусмотрена комната матери и ребенка и медпункт. Установлены современные комплексные системы оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализации, досмотрового оборудования.

Напомним, в мае этого года из аэропорта Бегишево в Татарстане стартовали чартерные рейсы в Анталью. Перелеты осуществляет турецкий авиаперевозчик Corendon Airlines, они будут выполняться до 26 октября с частотой два рейса в неделю.

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Максим Кокунин