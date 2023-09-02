Объединенный мир борьбы допустил до чемпионата мира 209 человек из России и Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил 209 представителей России и Белоруссии до участия в чемпионате мира. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что проверку анкетных данных и социальных сетей перед чемпионатом мира прошли 235 человек, в числе которых борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их персонал.

Из них 26 были признаны неприемлемыми из-за активной поддержки спецоперации либо принадлежности к военным или органам национальной безопасности.

Напомним, ранее исполком UWW допустил российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе — при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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Максим Кокунин