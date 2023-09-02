Рустам Минниханов осмотрел образовательные учреждения Альметьевска, подготовленные к новому учебному году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в Альметьевск осмотрел несколько образовательных учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Первым объектом стала Школа креативных индустрий, открытая в здании Инженерного лицея (ул. Гафиатуллина). Это уже второе такое учреждение на территории региона. Напомним, первая ШКИ была открыто осенью 2022 года на базе Казанского художественного училища им. Фешина. Создание школы началось в Альметьевске в феврале 2023-го в рамках проекта «Придумано в России». В ней будут обучаться дети от 9 до 17 лет по таким направлениям, как интерактивные цифровые технологии, анимация, дизайн, фото- и видеопроизводство, электронная музыка и др.

Вторым объектом стала гимназия №1 им.Р. Фахретдина» (ул. Ленина, д.124). В настоящее время в ней обучается более 1 тысячи человек. На капремонт этого учреждения было потрачено 135 млн рублей из федерального бюджета, 54 млн — из республиканского бюджета, а также 320 млн — спонсорской помощи.

Минниханов осмотрел классы, общественные пространства, также ему продемонстрировали теплицы, в которых школьники выращивают зелень, и биолаборатории.

Еще одним объектом образования стал лицей №1 имени М.К. Тагирова. Лицей сдан в эксплуатацию после реконструкции. Сегодня на его территории имеется спортивный комплекс с бассейном и скалодромом, комплекс с мастерскими, гаражами и музыкальной школой, а также большая библиотека.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин