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Герои России сегодня посетили Болгар — видео

22:58, 01.09.2023
Герои России сегодня посетили Болгар — видео
Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Герои России сегодня посетили возрожденный Болгар, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Среди них — татарстанец Иван Додосов. Практически в самом начале СВО он в составе танкового батальона в неравном бою прорвал оборону противника в Попасной, обеспечив тем самым освобождение части ЛНР. В августе прошлого года он получил золотую звезду героя.

Герои России гостят в Татарстане в рамках всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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