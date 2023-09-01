Герои России сегодня посетили Болгар — видео
Герои России сегодня посетили возрожденный Болгар, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Среди них — татарстанец Иван Додосов. Практически в самом начале СВО он в составе танкового батальона в неравном бою прорвал оборону противника в Попасной, обеспечив тем самым освобождение части ЛНР. В августе прошлого года он получил золотую звезду героя.
Герои России гостят в Татарстане в рамках всероссийского проекта «Вахта Героев Отечества».
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