Тренер «Ак Барса» оценил игру ЦСКА в преддверии старта сезона КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от старта регулярного Фонбет чемпионата КХЛ 2023/24. Сегодня «барсы» сыграют с ЦСКА.

— У соперника не такие большие изменения в составе, чтобы вносить кардинальные перемены. На протяжении последних пяти лет ЦСКА делает одно и то же. Мы узнали друг друга во время плей-офф, это перенесется на сегодняшний матч, — передает слова тренера клубная пресс-служба.

Бабенко подчеркнул, что хоккеисты провели «неплохую предсезонку» и «с оптимизмом ждут вечера». По его словам, команда и болельщики скучали по хоккею.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Матч с «армейцами» начнется в 19.00. Игра состоится на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб выиграл серебряные медали чемпионата, уступив в решающей схватке ЦСКА.

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Айрат Назипов