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Минюст внес в список иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*

21:20, 01.09.2023

Минюст внес в список иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*, сообщается на сайте ведомства.

— Д.А. Муратов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Также в реестр внесли комика Руслана Белого*.

* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Маргарита Головатенко
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