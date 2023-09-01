Инвестиции СИБУРа в природоохранные проекты превысили 28 млрд рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

За последние 10 лет СИБУР инвестировал в экологическую стратегию и природоохранные мероприятия более 28 млрд рублей. Компания продолжает внедрение закрытых факелов и локальных очистных сооружений, а также повышает эффективность работы с отходами. В ходе модернизации предприятий внедряются передовые и зеленые технологии, благодаря которым снижается негативное воздействие на окружающую среду.

— Экология — это дело каждого. Наша компания осознает свою ответственность перед обществом и окружающей средой и считает, что вклад в устойчивое развитие и экологическую повестку должен быть не менее важен, чем рост производственных мощностей и финансовых показателей. Мы продолжаем внедрение современных экологических технологий — строительство и модернизация очистных сооружений и факельных систем, а также повышаем эффективность работы с отходами, — сообщила руководитель блока экологии СИБУРа Галина Холщева на XVIII Всероссийской научно-практической конференции имени Щеповских «Промышленная экология и безопасность» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2023.

Она также подчеркнула, что, несмотря на высокие результаты, компания не останавливается на достигнутом. В качестве примера спикер привела ЭП-600 — главный стратегический проект «Нижнекамскнефтехима». На строящемся объекте будут действовать современные ЛОСы (локальные очистные сооружения) и замкнутая система водооборота. Это позволит полностью исключить образование сточных вод и до минимума снизить воздействие на водные ресурсы.

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В августе текущего года, завершена модернизация производства изопропилбензола на «Казаньоргсинтезе».

— Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, уменьшить потребление энергоресурсов на 68%, на 4% снизить расходные нормы по сырью. Мы уверены, что экологическая культура — это основной драйвер изменений, — отметила представитель СИБУРа.