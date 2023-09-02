Россияне выбирают для пароля простые комбинации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пароли, которые устанавливает большая часть жителей России, представляют собой простые комбинации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, пароль 1234 установлен на телефоне каждого десятого. Распространены также такие комбинации цифр, как 1111, 0000, 1212.

— Подавляющее большинство россиян использует простые комбинации. Топ-10 популярности выглядит следующим образом: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов, уверены эксперты. А комбинация «1234» дает доступ к более чем 10% смартфонов россиян, — передает «РИА Новости» исследование специалистов Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Коды, состоящие из четырех знаков, опасны простотой подбора верного шифра. Если шестизначные комбинации дают миллион возможных вариантов, то четырехзначные — только 10 тысяч.

Еще более ненадежны графические пароли. Это объясняется тем, что человеческий мозг запоминает рисунки лучше чисел.

Напомним, каждый второй казанец «попадается на удочку» мошенников при онлайн-шопинге. Половина опрошенных казанцев хоть раз сталкивались с кибермошенниками при совершении онлайн-покупок, однако большинство из них знают о базовых правилах цифровой безопасности. Из-за злоумышленников каждый третий респондент терял более 5 тысяч рублей, а 5% опрошенных — свыше 50 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина