Каждый второй казанец «попадается на удочку» мошенников при онлайн-шопинге

Половина опрошенных казанцев хоть раз сталкивались с кибермошенниками при совершении онлайн-покупок, однако большинство из них знают о базовых правилах цифровой безопасности, показало исследование маркетплейса Ozon, в котором приняли участие 1 560 жителей России (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Из-за злоумышленников каждый третий респондент терял более 5 тысяч рублей, а 5% опрошенных — свыше 50 тысяч рублей.

Обратим ваше внимание, что чаще всего мошенники в онлайне используют все те же приемы, что и в обычной жизни: играют на жадности, желании сэкономить, страхе, легком заработке в интернете, занижении цены.

Около 30% опрошенных казанцев становились жертвой мошенников именно при совершении онлайн-покупок, причем 43% из них один раз, а 5% — более пяти раз.

Фото: realnoevremya.ru

Из респондентов, признавшихся, что сталкивались с мошенниками, 17% не стали отрицать, что попались на уловки злоумышленников из-за невнимательности или наивности. Еще 6% рассказали, что попались в попытке получить «бесплатный» подарок, в погоне за скидкой — 7%.

Чаще всего казанцы встречали кибермошенников в социальных сетях (34%), в онлайн-магазинах при совершении покупок (31%), на сервисах объявлений (18%) и в мессенджерах (12%).

Тем не менее самой распространенной схемой обмана все еще остается телефонное мошенничество.

Порядок действий прост и банален: злоумышленник представляется сотрудником службы поддержки или безопасности и просит передать персональные данные. В результате такой схемы 25% опрошенных сообщали банковские данные или самостоятельно переводили деньги злоумышленникам.

Фото: pixabay.com

На втором месте ситуация с исчезающим продавцом, когда пользователь переводил деньги за товар по незнакомой ссылке, а продавец вдруг переставал выходить на связь, — в эту ловушку мошенников попадал каждый пятый казанец.

Еще 20% получали фишинговые письма, ведущие на фальшивый сайт компании, на котором вводили личные и банковские данные. 14% опрошенных переходили по ссылкам в СМС от мошенников (смишинг).

Говоря о мерах безопасности, около 21% казанцев не совершают покупки в социальных сетях, 28% — внимательно проверяют адрес онлайн-магазина перед вводом банковских данных, а 38% предпочитают использовать отдельную карту для онлайн-покупок.Также пользователи создают уникальные пароли к разным сервисам (24%), не сообщают незнакомым банковские и паспортные данные (16%), используют двухфакторную аутентификацию (11%).

В России зафиксировали новый сценарий мошенничества с инвестиционными приложениями от имени «госкомпаний», которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид.



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Илина Хакимова