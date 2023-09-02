На завершение строительства Центра бадминтона в Алексеевском районе Татарстана направят еще 149 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят дополнительные 149 млн рублей на завершение строительства Центра бадминтона в селе Лебяжье Алексеевского района республики. Вместе с этим срок выполнения работ сократился на десять дней — дата окончания строительства была перенесена с 11 на 1 декабря текущего года.

Общая площадь Центра будет составлять почти 1,5 тысячи кв. метров. Внутри он будет поделен на зоны: административную и спортивную. Всего он объединит между собой шесть кортов, на которых будут проходить сборы и игры бадминтонистов со всей страны.

До начала зимы рабочим необходимо подвести к зданию все необходимые инженерные сети, в том числе электро- и водоснабжения. Кроме того, подрядчик должен будет завершить работы по устройству вентиляции, архитектурного освещения и систем кондиционирования.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Напомним, в конце декабря прошлого года в Алексеевском районе состоялась закладка первого камня будущего Центра бадминтона. Мероприятие тогда посетили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр спорта республики Владимир Леонов.

— Спасибо руководству республики за уникальный спортивный объект. Мы уверены, что наши чемпионы оправдают вложения своими победами. Большая заслуга в сегодняшнем событии председателя попечительского Совета федерации бадминтона Татарстана Алексея Ивановича Демидова. Его стараниями этот вид спорта в нашем районе и республике вышел на новый уровень, — говорил тогда глава Алексеевского района Сергей Демидов.

В первый раз на строительство объекта из республиканского бюджета было направлено 100 млн рублей. Деньги выделялись еще в феврале.

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Максим Кокунин