Летом жители Казани чаще всего отправлялись на отдых в Москву, Санкт-Петербург и Анталью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани летом предпочитали отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Из зарубежных направлений наиболее популярны были Анталья, Баку и Стамбул, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip.

Более половины (64,2%) путешествий были совершены казанцами в Москву. Еще 11,2% выбрали Санкт-Петербург, 8,4% — Сочи. Также казанцы отправлялись в Екатеринбург (2% бронирований), Минеральные Воды (1,5%), Красноярск (1,3%), Махачкалу (1,2%), Челябинск (1,0%), Уфу (0,9%) и Омск (0,7%).

При этом Екатеринбургом, Челябинском и Омском казанцы стали интересоваться в три раза чаще, Красноярском и Махачкалой — в два раза. Спрос на поездки в Уфу, напротив, упал в пять раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За рубежом казанцы чаще всего отдыхали в Анталье (11,2%), Баку (10,6%) и Стамбуле (9,1%). Также они посещали Душанбе (8,4%), Астану (6,4%), Бишкек (6,3%), Худжанд (6,1%), Алматы (5,8%), Ереван (5,2%) и Ош (3,3%).

В восемь раз вырос интерес к Еревану, в четыре раза — к Анталье, Бишкеку, Астане и Алматы. В то же время в четыре раза реже казанцы стали посещать Худжанд, в два раза — Ош.

Напомним, в 2023 году доля длительных поездок казанцев за границу выросла на 9%. Казанцы предпочитали отдыхать в дальнем (60%) и ближнем (13%) зарубежье. Были и те, кто оставался в России (27%). Доля поездок длительностью более 21 дня в дальнее зарубежье выросла с 64% до 73%, в ближнее — с 42% до 60%.



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Галия Гарифуллина