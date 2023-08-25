С сентября в казанском метро сократится интервал движения поездов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Интервал движения поездов в казанском метро сократится до 5 минут и 33 секунд. Изменения вступят в силу с 1 сентября, когда начнется учебный год.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на линии метро в утренний и вечерний «часы пик» будет работать 10 электропоездов. Сейчас в это время на линии метрополитена работают 9 составов.

Кроме того, с начала осени на станции метро «Горки» после ремонтно-восстановительных работ отроется второй вестибюль. Он работал с момента открытия метро в 2005 году до 1 апреля 2009 года.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В июле сообщалось, что с начала года казанский метрополитен обслужил 16,3 млн пассажиров. Рост составил 16,1%.

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Айрат Назипов