В Казани наказали водителя, сбившего сотрудника ДПС
На водителя Hyundai Getz, сбившего сотрудника ДПС в Казани, составили административные материалы. Инцидент произошел в четверг, 31 августа, в 21.45.
— 22-летний водитель Hyundai Getz выехал на запрещающий жест регулировщика и совершил наезд на осуществлявшего регулировочно-распорядительные действия сотрудника ДПС. В результате ДТП сотрудник полиции с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Водителя привлекли за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Возбуждено административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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