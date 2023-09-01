В Казани наказали водителя, сбившего сотрудника ДПС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На водителя Hyundai Getz, сбившего сотрудника ДПС в Казани, составили административные материалы. Инцидент произошел в четверг, 31 августа, в 21.45.

— 22-летний водитель Hyundai Getz выехал на запрещающий жест регулировщика и совершил наезд на осуществлявшего регулировочно-распорядительные действия сотрудника ДПС. В результате ДТП сотрудник полиции с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Водителя привлекли за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Возбуждено административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Айрат Назипов