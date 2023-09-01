Среднемесячная температура сентября в Татарстане ожидается выше нормы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане среднемесячная температура сентября 2023 года прогнозируется выше многолетней нормы, которая составляет 11,9 градуса. Об этом говорится в вероятностном прогнозе Гидрометцентре республики.

Осадков в сентябре в Татарстане должно выпасть около нормы. Многолетняя норма средней месячной суммы осадков для этого месяца составляет 48 миллиметров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в первом полугодии 2023 года в Татарстане отклонение среднемесячных температур воздуха от нормы зарегистрировали в каждом месяце. Например, в июне 2023 года показатель составил +15… +17 градусов, что на 1—2°С ниже нормы.



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Татьяна Демина