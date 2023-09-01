Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели яблоки, соль и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце августа подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие помидоры, куриные яйца, яблоки и соль. Также снизились средние цены на пять овощей «борщевого набора».

Лидером по снижению средней цены с 21 по 28 августа оказалась свежая белокочанная капуста. За неделю она подешевела на 21,08%, до 35,44 рубля за один килограмм.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На другие продукты питания динамика снижения средних цен с 21 по 28 августа в Татарстане сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 7,21%, до 76,79 руб./кг;

яблоки — на 4,23%, до 111 руб./кг;

вермишель — на 2,65%, до 66,46 руб./кг;

соль — на 1,35%, до 13,69 руб./кг;

куриные яйца — на 1,31%, до 64,88 рубля за упаковку из 10 штук;

подсолнечное масло — на 1,06%, до 112,11 руб./кг.

Также в республике за неделю подешевели творог, вареная колбаса, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сосиски и сардельки. Минимально снизились средние цены на мясные консервы для детского питания, мороженую неразделанную рыбу, сливочное масло, говядину (кроме бескостного мяса), пшеничную муку, пшено, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, лук в республике с 21 по 28 августа подешевел на 13,22%, морковь — на 13,13%. Средняя цена столовой свеклы за неделю упала на 7,88%, картофеля — на 5,45%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина