В аэропортах Москвы массово отменяют и задерживают рейсы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 7.15 в трех аэропортах Москвы отменили 23 рейса. Еще 55 самолетов вылетят из воздушной гавани с задержкой. Информация опубликована на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

В Домодедово 28 рейсов задержано и 14 отменено, еще шесть отменили во Внуково. Там задерживается 18 рейсов. Из Шереметьево вовремя не могут вылететь восемь рейсов. Еще три отменены.

Рейс авиакомпании S7 Airlines задержится в аэропорту Домодедово на два часа. Он должен был вылететь в Казань в 7.40, но ориентировочно полетит в 9.35.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналогичная ситуация происходила и накануне. По меньшей мере 57 рейсов были задержаны прошлым утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Один из самолетов должен был вылететь в Казань в 7.40. Но рейс пришлось задержать почти на два часа.

Позднее в Минобороны России проинформировали, что в небе над территорией Воскресенского района Московской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили дежурные средства ПВО.



Из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы некоторые самолеты вынужденно пришлось перенаправить в Казань. Помимо столицы Татарстана, воздушные судна отправляли в Санкт-Петербург, Самару, Ярославль и Нижний Новгород.



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Айрат Назипов