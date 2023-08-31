В трех московских аэропортах задержали 57 рейсов — один из них должен вылететь в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По меньшей мере 57 рейсов задержаны и четыре отменены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Такие данные появились на сайте онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 7.15 по московскому времени, во Внуково задержано 23 рейсов и три отменено. В Домодедово 29 рейсов задержано и один рейс отменен. Еще восемь не могут вылететь вовремя из Шереметьево.

Один из самолетов должен был вылететь в Казань в 7.40. Согласно информации сервиса, рейс авиакомпании S7 Airlines покинет столичный аэропорт на два часа позже.

скриншот realnoevremya.ru из travel.yandex.ru

За последние недели московские аэропорты регулярно ограничивали полеты. Например, во вторник, 29 августа, во Внуково по независящим от него причинам были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 03.51. Ограничения сняли в 06.02.

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Айрат Назипов