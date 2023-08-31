В Казани наблюдаются 9-балльные пробки
В Казани наблюдаются 9-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В городе произошли несколько аварий: на просп. Победы, Оренбургском тракте, ул. Баки Урманче, просп. Ямашева. Движение на этих участках затруднено.
Пробки также наблюдаются на ул. Лево-Булачной, ул. Татарстан, ул. Габдуллы Тукая, ул. Саид-Галеева, ул. Тэцевской, ул. Петра Витера, ул. Халитова, ул. Журналистов, ул. Сибирский тракт, ул. Космонавтов, ул. Аграрной, ул. Патриса Лумумбы, ул. Николая Ершова.
По прогнозу, пробки 7 баллов ожидаются в 19 часов, напряженность на дорогах спадет к 20 часам — до 4 баллов.
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