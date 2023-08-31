Прокуратура организовала проверку после падения бетонной плиты на рабочего в Бугульминском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В деревне Забугоровке Бугульминского района Татарстана днем 31 августа на рабочего при разборе полуразрушенного расселенного неэксплуатируемого здания по ул. Ленина, 11 упала бетонная плита. По этому факту организована проверка, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Работы проводила бригада из четырех человек, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Пострадавшего из-под бетонной плиты извлекли спасатели и пожарные, подняв ее с помощью домкрата.

Мужчину передали медикам. Причина происшествия устанавливается.



Как рассказал «Реальному времени» Руслан Галиев, у пострадавшего оскольчатый перелом ноги. На объекте, по его словам, работали частные лица по просьбе хозяина дома.



Напомним, по данным Минтруда Татарстана, за семь месяцев 2023 года в республике произошло 13 случаев производственного травматизма, в результате которых погибли люди. Еще 45 происшествий привели к тяжелым последствиям.



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Татьяна Демина