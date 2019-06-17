«Рубин» объявил об уходе Александра Бухарова

34-летний нападающий Александр Бухаров покидает казанский «Рубин» в связи с истечением срока действия контракта. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Отметим, что Бухаров пришел в «Рубин» в 2003 году, выступал за «Рубин-2» и дубль, в 2005 стал игроком основного состава. Всего во всех турнирах за казанскую команду сыграл 110 матчей, забил 37 голов. Александр — один из лучших бомбардиров в истории «Рубина» в Премьер-лиге. С 33 голами он занимает третье место по голам в Премьер-лиге за казанцев, уступая по этому показателю лишь Гекденизу Караденизу и Алехандро Домингесу.

— Благодарим Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всяческих успехов в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении клуба.