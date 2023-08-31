В Татарстане выросло среднее количество розничных кредитов на одного заемщика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 1 августа 2023 года на одного заемщика приходится в среднем 2,4 розничных кредита. На аналогичную дату прошлого года показатель составлял 2,3, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

На одного заемщика приходится в среднем 2,4 розничного кредита также в Новосибирской, Московской, Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Тульской и Оренбургской областях, Пермском и Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Выше он — 2,5 — в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Кемеровской областях.

Увеличение среднего количества кредитов на одного заемщика на 0,1 зафиксировали в 16 из 30 российских регионов. В остальных 14 субъектах показатель по сравнению с началом августа 2022 года не изменился.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по данным Федеральной службы судебных приставов, в России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023 года достигло 17,7 млн. За аналогичный период прошлого года их насчитывалось 14,4 млн.



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Татьяна Демина