Число неплательщиков по кредитам в 2023 году выросло до 17,7 млн

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России число неплательщиков по банковским кредитам в первом полугодии 2023 года достигло 17,7 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 14,4 млн, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Количество дел о взыскании задолженности с граждан в пользу кредитных организаций увеличивается с каждым годом. По итогам июня 2020-го таких заемщиков было 9 млн, 2021-го — 12 млн, 2022-го — 14,4 млн.

Всего с неплательщиков планируют взыскать 2,5 трлн рублей. Общая сумма задолженности по состоянию на 1 июля 2022 года составляла 2,4 трлн рублей, больше всего должников проживало в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской, Свердловской и Челябинской областях, сообщают «Известия».

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Налоговая задолженность только в Татарстане по состоянию на 1 июля составила 13,8 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года больше на 3 млрд рублей, или на 28,4%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко