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В Татарстане детям вернувшихся домой мобилизованных разрешат перейти на «удаленку»

17:53, 18.03.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В Татарстане детям вернувшихся домой мобилизованных разрешат перейти на «удаленку»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане разрешат перевести на дистанционное обучение школьников, чьи мобилизованные отцы вернутся домой на время краткосрочного отпуска. Такое поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства.

— Обращаюсь к главам — необходимо достойно встретить наших бойцов, организовать им переезд на место жительства, оказать всестороннюю помощь по медицинским, социальным и прочим вопросам, вовлечь их в участие в мероприятиях, — сказал он.

Также он поручил оказать содействие в получении отпусков близким родственникам мобилизованных и переводе их детей на «дистанционку».

— Нужно отнестись с пониманием, чтобы дети могли пообщаться со своими родителями, — отметил Минниханов.

Мобилизованные жители Казани и других населенных пунктов Татарстана впервые приехали домой в двухнедельный отпуск 17 марта. Вместе с ними в столицу республики прибыли военнослужащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:00
    Соло
    же у нас, президент Татарстана. Так держать.
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