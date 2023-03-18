В Татарстане детям вернувшихся домой мобилизованных разрешат перейти на «удаленку»

В Татарстане разрешат перевести на дистанционное обучение школьников, чьи мобилизованные отцы вернутся домой на время краткосрочного отпуска. Такое поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме правительства.



— Обращаюсь к главам — необходимо достойно встретить наших бойцов, организовать им переезд на место жительства, оказать всестороннюю помощь по медицинским, социальным и прочим вопросам, вовлечь их в участие в мероприятиях, — сказал он.

Также он поручил оказать содействие в получении отпусков близким родственникам мобилизованных и переводе их детей на «дистанционку».

— Нужно отнестись с пониманием, чтобы дети могли пообщаться со своими родителями, — отметил Минниханов.



Мобилизованные жители Казани и других населенных пунктов Татарстана впервые приехали домой в двухнедельный отпуск 17 марта. Вместе с ними в столицу республики прибыли военнослужащие, призванные из Башкортостана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.



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Маргарита Головатенко