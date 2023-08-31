В Татарстане заболеваемость ГЛПС выросла почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане зафиксировали почти в два раза больше случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, чем в прошлом году. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— Мы пока еще идем выше аналогичного периода прошлого года. Всего зарегистрировано 539 случаев ГЛПС. И это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года, — сообщила она.

По ее словам, 19% отловленных в Татарстане грызунов инфицированы ГЛПС. Это примерно на уровне 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Любовь Авдонина рассказывала, что ГЛПС — цикличная инфекция. Предыдущий подъем и высокий уровень заболеваемости в Татарстане фиксировался в 2019 году.

Она также обращала внимание, что против геморрагической лихорадки с почечным синдромом вакцины нет — «инфекция неуправляемая». Основной способ профилактики — соблюдение правил личной гигиены и обработки территорий для снижения численности грызунов.



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Татьяна Демина