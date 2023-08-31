В Банке Казани можно открыть счет за 1 день

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Заявка оформляется на официальном сайте Банка Казани. Также можно это сделать в офисах банка или по телефону горячей линии. Реквизиты счета выдаются сразу же после одобрения заявки на открытие счета.

Между тем в Банке Казани действует специальное предложение*: кредит от 30 миллионов рублей по ключевой ставке ЦБ РФ.

Банк Казани разработал специальное предложение. Кредит от 30 миллионов рублей под 12% годовых*.

Срок рассмотрения заявки — семь рабочих дней. Предпринимателям в рамках акции доступна вся линия кредитных продуктов Банка Казани. Кредит осуществляется под обеспечение ликвидного залога — всего от 60% от суммы. При этом обязательства по оборотам бизнеса составляют от 30 до 50% от суммы кредита.

Подача заявки осуществляется на официальном сайте Банка Казани.

Оформление кредитных договоров в соответствии с условиями специального предложения* осуществляется во всех территориальных подразделениях Банка Казани, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Специальное предложение поддержки действует до 30.09.2023 (включительно)

*Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

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