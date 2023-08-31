Роспотребнадзор оценил вероятность завоза в Россию легионеллеза

Риски завоза легионеллеза на территорию России исключены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — цитирует «РИА Новости» представителей ведомства.

Легионеллез — это инфекционное заболевание. Оно может протекать с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Болезнь провоцирует развитие синдрома полиорганной недостаточности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как пишет RT, число пациентов, умерших от легионеллеза в Польше, увеличилось до 16. Всего зарегистрировано 155 случаев заболевания.

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Айрат Назипов