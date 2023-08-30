У ЖК «Светлая долина» в Советском районе Казани появился новый парк

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани у жилого комплекса «Светлая долина» появилось новое общественное место — парк, разбитый вдоль правого берега реки Нокса. Там сегодня побывал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в его пресс-службе.

— В большом микрорайоне теперь появилось хорошее место отдыха. Здесь есть детские, спортивные площадки! — написал он в своем telegram-канале.

В парке появилась большая прогулочная зона, спортивные площадки, места для катания на самокатах, зона с памп-треком и воркаутом, барбекю-зона и другие пространства для полноценного отдыха. Например, под навесом расположились уличные столы для игры в пинг-понг, а также зона для игры в шахматы. Появилась и площадка для йоги и релакса. Также в парке предусмотрено место для выгула собак.

Всего на территории парка «Светлая долина» высадили более 1 300 кустарников и более 1 480 деревьев.

По всему общественному пространству находятся зоны для отдыха со скамьями и пуфами, смотровые площадки и информационные, навигационные стенды. Сопровождала Рустама Минниханова руководитель Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зинатуллина.

Также раис Татарстана посетил гимназию №184 «Килэчэк» («Будущее») им. М.И. Махмутова. Там Минниханов осмотрел учебные классы, мастерские, а таже актовый зал, где шла репетиция — подготовка к 1 сентября, Дню знаний. Раису Татарстана также показали школьную столовую и презентовали меню.

Представители гимназии рассказали, что с 2018 по 2023 годы количество детей в образовательном учреждении увеличилось в пять раз — с 355 до 2 138 учеников.

Рустам Минниханов вручил ноутбуки молодым педагогам гимназии №184, которые в этом году начинают свою карьеру в учебном заведении. Вместе с раисом Татарстана гимназию посетили мэр Казани Ильсур Метшин, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и другие.

Сегодня в столице Татарстана также открыли здание Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина. Отреставрированный объект посетили Рустам Минниханов, Государственный Советник республики и первый президент республики Минтимер Шаймиев, а также председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.



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Илина Хакимова