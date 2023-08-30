Курс евро снова начал расти и впервые с 16 августа превысил 105 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро на валютных торгах Московской биржи снова начал расти. Так, сегодня он превышал 105 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16.25 мск, евро рос на 1,35%, до 105,03 рубля.

К 16.37 мск курс евро замедлил рост и находился на уровне 105,0025 рубля (+1,32%). Доллар же прибавлял 0,65%, поднимаясь до 96,08 рубля, юань находился на отметке в 13,163 рубля (+0,53%)

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во вторник, 15 августа, в начале валютных торгов на Мосбирже рубль продолжал расти по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии. В первую минуту открытия торгов курс доллара снижался на 5,46% — до 92,6 рубля, курс евро — на 3,18%, до 103,75 рубля, курс юаня — на 0,45%, до 13,33 рубля.



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Илина Хакимова