Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год на 8%

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году на 8% — до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе, сказано в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.



Ведомство ожидает, что на фоне роста спроса нефть будет находиться в диапазоне $75—80 за баррель между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024-го. В 2024 году Минэнерго прогнозирует снижение котировок в среднем до $74,47 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

3 мая стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 20 марта опустилась ниже $72 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI подешевели на 4,84%, до $68,2 за баррель.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко