Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Габон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МИД России рекомендовал российским гражданам временно воздержаться от поездок в Габон. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Мы рекомендуем нашим соотечественникам временно воздержаться от поездок в эту страну, — передает ее слова RT.

Она подчеркнула, что Москва продолжит следить за развитием ситуации и рассчитывает на скорейшую стабилизацию в Габоне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Представители армии заявили, что покончат с режимом в стране. Границы были закрыты.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов