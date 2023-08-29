«Мобильный получил в качестве подарка»: задержанный экс-прокурор Купов открестился от взятки

О домашнем аресте попросил сегодня казанский суд обвиняемый в получении взятки в виде «айфона» экс-начальник отдела прокуратуры Татарстана Алий Купов. Он утверждает, что скрываться не собирается, намерен сотрудничать со следствием и подчеркивает: «Окончательная оценка моим деяниям еще не дана».



В данный момент Советский суд Казани рассматривает ходатайство СК о заключении Купова под стражу. Старший следователь 2-го отдела Следкома по РТ Ленар Сабиров заявил — иная мера пресечения невозможна, знающий тактику следствия экс-сотрудник прокуратуры может оказать серьезное противодействие. Его позицию полностью поддержал прокурор отдела по делам несовершеннолетних прокуратуры РТ Алексей Крутиков.

При этом в ходатайстве следствия прозвучала информация — после предъявления обвинения Алий Купов причастность к коррупционной схеме признавать наотрез отказался: «Мобильный получил в качестве подарка от Покровской». Напомним, Евгению Покровскую следствие считает посредницей передачи «айфона» в интересах привлеченной к ответственности за покушение на наркосбыт уроженки Армении.

Купова задержали вчера.

На чем строится обвинение против экс-прокурора и кто из его бывших коллег стал свидетелем обвинения — в репортаже «Реального времени».