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В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погиб водитель «Газели»

15:08, 29.08.2023
В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погиб водитель «Газели»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В Менделеевском районе Татарстана на 24-м км трассы М-7 произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Газель» и грузовик Isuzu, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По данным ГИБДД, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение. В результате ДТП обе машины загорелись.

Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. На месте работают экстренные службы.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

19 августа смертельная авария произошла в Верхнеуслонском районе Татарстана. В аварии погибла женщина, управлявшая автомобилем Lada. Она превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан Менделеевский муниципальный район Татарстана

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