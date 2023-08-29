В Менделеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП — погиб водитель «Газели»
В Менделеевском районе Татарстана на 24-м км трассы М-7 произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Газель» и грузовик Isuzu, сообщили в Госавтоинспекции республики.
По данным ГИБДД, водитель «Газели» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение. В результате ДТП обе машины загорелись.
Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. На месте работают экстренные службы.
19 августа смертельная авария произошла в Верхнеуслонском районе Татарстана. В аварии погибла женщина, управлявшая автомобилем Lada. Она превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
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