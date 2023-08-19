В ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана погибла женщина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП в Верхнеуслонском районе. В результате аварии погибла женщина.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, она управляла автомобилем Lada. По предварительным данным, женщина превысила скорость и не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

Месяц назад в ДТП в Верхнеуслонском районе погиб мужчина 1973 года рождения. Он находился за рулем автомобиля Lada. По предварительным данным, он выбрал небезопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Faw.

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Айрат Назипов