«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России
Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Красно-зеленые» примут на своем поле екатеринбургский «Урал». Встреча начнется в 15.00.
Состав казанского клуба выглядит следующим образом:
Никита Янович, Егор Тесленко, Рустамжон Ашурматов, Максим Ширяев, Руслан Безруков, Марат Апшаев, Олег Иванов (к), Игорь Коновалов, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович, Мераби Уридия.
Запасные: Юрий Дюпин (в), Артем Исмагилов (в), Алексей Грицаенко, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Михаил Костюков, Александр Ломовицкий, Александр Зотов, Даниил Кузнецов, Мирлинд Даку, Джоэль Фамейе.
В групповом этапе турнира подопечные Рашида Рахимова сыграли две игры. В обоих случаях казанский клуб терпел неудачу. В первой игре «Рубин» проиграл на выезде «Ростову», а во второй — «Локомотиву» со счетом 0:1.
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