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«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России

14:27, 29.08.2023
«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» объявил стартовый состав на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России. «Красно-зеленые» примут на своем поле екатеринбургский «Урал». Встреча начнется в 15.00.

Состав казанского клуба выглядит следующим образом:

Никита Янович, Егор Тесленко, Рустамжон Ашурматов, Максим Ширяев, Руслан Безруков, Марат Апшаев, Олег Иванов (к), Игорь Коновалов, Солтмурад Бакаев, Виталий Лисакович, Мераби Уридия.

Запасные: Юрий Дюпин (в), Артем Исмагилов (в), Алексей Грицаенко, Угочукву Иву, Умарали Рахмоналиев, Михаил Костюков, Александр Ломовицкий, Александр Зотов, Даниил Кузнецов, Мирлинд Даку, Джоэль Фамейе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В групповом этапе турнира подопечные Рашида Рахимова сыграли две игры. В обоих случаях казанский клуб терпел неудачу. В первой игре «Рубин» проиграл на выезде «Ростову», а во второй — «Локомотиву» со счетом 0:1.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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