Состав казанского «Рубина» пополнил хорватский нападающий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Хорватский нападающий Марко Чавара, выступавший за словенский «Алюминий», подписал 4-летний контракт с «Рубином». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Но в этом году 20-летний новичок команды будет играть на правах аренды в ФК «СКА-Хабаровск». Футболист останется в ФНЛ до конца сезона, после чего вернется в стан «красно-зеленых».

Марко Йосип Чавара родился 19 марта 2003 года в немецком городе Эссен. Выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Нафта», хорватский «Сесвете» и резервные команды ФК «Динамо Загреб».

Месяц назад «Рубин» подписал форварда хорватского клуба «Осиек» Мирлинда Даку. Футболист заключил контракт с клубом на три года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов