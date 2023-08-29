В Казани загорелась часовня Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцем

В Казани произошел пожар внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского по улице Клары Цеткин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате пожара пострадала женщина, которая работает в часовне. Она получила термические ожоги кистей рук при попытке тушения пожара. Ей оказали медицинскую помощь.

Пожарные ликвидировали открытое горение спустя восемь минут с момента вызова. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причина устанавливается.

Часовню открыли в комплексе богадельни в 1872 году, спустя шесть лет после бракосочетания Александра III и датской принцессы Марии-Дагмар. Размещались в здании бездомные — престарелые и малолетние сироты. В комплекс входили двухэтажное здание, деревянный флигель, баня, хозяйственные постройки и часовня по проекту архитектора Федора Малиновского. Часовня является объектом культурного наследия

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Айрат Назипов