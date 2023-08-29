На Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году заявились 180 компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Татарстанский нефтегазохимический форум в этом году заявились 180 компаний. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По его словам, расширилась и география участников. В мероприятии примут участие представители 27 регионов России и пяти стран — Китая, Белоруссии, Узбекистана, Камеруна и Азербайджана.

Коробченко добавил, что все компании, заявившиеся на форум в прошлом году, примут участие в нем и в этот раз.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего на форуме ожидается около 10 тысяч гостей и участников.

С 31 августа по 2 сентября 2023 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума пройдет выставка TatOilExpo 2023, одно из крупнейших событий в российской нефтегазохимической индустрии. В интервью «Реальному времени» Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо», рассказал, что ждет ее посетителей и участников, какие страны ожидаются в числе гостей, как поучаствовать в важнейших мероприятиях, запланированных на полях форума и выставки.

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Елизавета Пуншева